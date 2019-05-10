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Источник: композитора Крылатова похоронят на Митинском кладбище в Москве 11 мая

Народный артист России умер 8 мая

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Похороны народного артиста России, композитора Евгения Крылатова пройдут на Митинском кладбище Москвы 11 мая. Об этом сообщил ТАСС в пятницу источник в мэрии столицы.

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Крылатов умер 8 мая в Москве в возрасте 85 лет. По словам его дочери Марии, в последний месяц музыкант находился в больнице из-за двусторонней пневмонии.

"Завтра похоронят на Митинском кладбище", - сказал собеседник агентства.

Евгений Крылатов - автор музыки к кинолентам "Приключения Электроника", "Чародеи", "Ох уж эта Настя", мультфильмам "Умка", "Каникулы в Простоквашино", "Дед Мороз и лето", постановкам Малого театра и Театра киноактера, а также еще более сотни сочинений для большого экрана, драматической и музыкальной сцены.

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