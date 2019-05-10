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Россия предложила странам ОАГ сотрудничать в борьбе с пропагандой наркотиков в интернете

Российская сторона также готова сотрудничать в вопросах подготовки специалистов по борьбе с распространением наркотиков в профильных центрах

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 мая. /ТАСС/. Россия заинтересована в установлении сотрудничества с членами Организации американских государств (ОАГ) в борьбе с пропагандой наркотиков в интернете. Об этом заявил в пятницу посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов, выступая на 65-й сессии Межамериканской комиссии по контролю над злоупотреблением наркотиками (СИКАД) в Буэнос-Айресе.

"Поскольку многие интернет-ресурсы, содержащие противоправную информацию, находятся за пределами России, хотели бы высказать заинтересованность в налаживании международного и двустороннего взаимодействия по этой тематике с профильными ведомствами государств-членов ОАГ", - сказал дипломат.

Как отметил посол, российская сторона также готова сотрудничать в вопросах подготовки специалистов по борьбе с распространением наркотиков "в профильных центрах МВД России в Манагуа и Лиме, а также в российских центрах подготовки". По словам Феоктистова, в 2018 году в столице Никарагуа профильные курсы уже прошли 138 полицейских из стран Латинской Америки и Карибского бассейна. В Перу тренинги посетили 46 местных правоохранителей.

"Тринадцать латиноамериканских оперативников получили подготовку во Всероссийском институте повышения квалификации в Домодедово", - добавил посол.

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