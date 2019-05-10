Путин отметил стойкость участников "Бессмертного полка" в Москве 9 мая

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не удивился стойкости участников акции "Бессмертный полк", которые 9 мая прошли по улицам Москвы под проливным дождем. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия-24" в пятницу.

"Несмотря на такую серьезную непогоду, практически ураган, люди все равно шли по Красной площади. Вы знаете, это меня не удивляет", - отметил глава страны. "Когда люди идут по Красной площади и несут портреты своих родственников, участников Великой Отечественной войны, они понимают, что они несут портреты героев", - подчеркнул президент, назвав героями всех фронтовиков и тружеников тыла.

Путин также отметил, что участие в шествии "Бессмертного полка" символизирует готовность совершить подвиг по примеру великих предков, победивших в войне. "Пройти с портретом - это что значит? Это значит для себя самого осознать, что в наших жилах течет их кровь, что в наших генах заложено то же самое, что и у наших дедов, у отцов, у бабушек, у дедушек, у матерей", - сказал президент. "Это значит, что каждый из нас на себя примеряет примерно то же самое и считает, подсознательно во всяком случае, что и мы так можем, что в нас по наследству есть такие задатки и возможности", - добавил он.

"Если что случится, мы отреагируем должным образом в определенной жизненной ситуации", - заключил президент.