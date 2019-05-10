Источник: экспертиза не выявила следов отравления Доренко

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Дополнительная экспертиза причины смерти журналиста Сергея Доренко проводиться не будет, в ней нет необходимости. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник, знакомый с ситуацией.

"Дополнительной экспертизы не будет, так как все проведенные исследования позволили установить причину смерти Доренко. Она наступила от естественных причин - разрыва аневризмы аорты сердца", - сказал источник. Он добавил, что экспертиза следов отравления не выявила.

В окружении журналиста ТАСС сообщили, что Доренко высказывал при жизни шутливые пожелания, чтобы его кремировали после смерти. "Он многократно шутил о своей смерти, публично высказывал пожелание о том, что его надо кремировать после смерти, а прахом удобрить растения или развеять его где-нибудь", - сказал собеседник агентства.

Ранее дочь Сергея Доренко от первого брака Екатерина сообщила РБК, что она написала заявление в органы внутренних дел с просьбой провести проверку причин смерти отца, так как, по ее мнению, он умер неестественной смертью. Она считает, что в смерти журналиста заинтересована его вдова Юлия.