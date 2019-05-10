В Грозном высадили сад в память о жителях, погибших от рук террористов

ГРОЗНЫЙ, 10 мая. /ТАСС/. Сад героев открыт в Грозном в память о сотрудниках полиции, журналистах, представителях власти, религиозных и культурных деятелях, которые погибли от рук террористов. Церемония была приурочена к республиканскому Дню памяти и скорби народов Чеченской Республики.

"1267 яблонь в "Саду героев" символизируют жизни соратников первого президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова. Это люди, защищавшие интересы чеченского народа и погибшие от рук террористов. Здесь же установлен мемориал в честь Ахмата-Хаджи Кадырова и всех погибших в борьбе с терроризмом", - сообщил председатель правительства региона Муслим Хучиев.

Религиозные мероприятия и благотворительные акции, посвященные дате, прошли в пятницу во всех районах республики, а также в ряде регионов России. Траурное собрание с участием главы Чечни Рамзана Кадырова состоялось в концертном зале Грозного.

"Сегодня мы вспоминаем жертв тех трагических событий, которыми омрачена наша история. Мы просим Всевышнего, чтобы он облегчил участь наших погибших братьев и сестер. Мы должны извлечь уроки из прошлого и сделать все от нас зависящее, чтобы нам вновь не пришлось пройти через эти чудовищные испытания. Наша главная цель - сохранить единство и согласие в обществе. Только общими усилиями мы сможем беречь и приумножать наши достижения", - сказал на собрании Кадыров.

День памяти и скорби народов Чечни отмечается с 2011 года. В этот день в регионе вспоминают жертв депортации 23 февраля 1944 года, жителей, погибших в первую и вторую военные кампании, а также трагическую гибель 9 мая 2004 года первого президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова.