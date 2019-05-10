Дети сирийских и российских военных побывали в Севастополе с экскурсией

СОЧИ, 10 мая. /ТАСС/. Делегация, в состав которой вошли 20 детей сирийских военных и детей российских военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач на территории Сирийской Арабской Республики, посетила Севастополь. Об этом сообщила журналистам пресс-служба Севастопольского регионального отделения партии "Единая Россия".

"Делегация детей погибших сирийских военных и детей российских военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач на территории Сирийской Арабской Республики, посетила Севастополь по приглашению Всероссийской организации ветеранов "Боевое братство". В составе делегации - 20 ребят: 10 из Сирии и 10 из России. В настоящее время все ребята отдыхают в международном детском центре "Артек" и являются участниками пятой смены, посвященной героическому подвигу страны в годы Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

Дети погибших сирийских летчиков учатся в школе в городе Тартусе, который в этом году стал побратимом Севастополя.

Как подчеркнула первый заместитель секретаря Севастопольского регионального отделения партии "Единая Россия", председатель Законодательного собрания Севастополя Екатерина Алтабаева, подобные мероприятия имеют большое социальное значение.

"Для ребят посещение "Артека" и Севастополя - это кусочек совершенно другой жизни, не связанной с болью утраты и потерями, а жизни настоящей, с перспективой на будущее, - отметила Алтабаева. - Хочется верить, что наши тепло и любовь согреют ребят и им будет легче жить дальше. Это очень важная инициатива, тем более не первый год ребят привозят, третий год проводится такая акция. Надеемся, что такая акция еще не раз повторится".

В Севастополе ребята посетили Малахов курган, Музей подводных лодок, Мемориальный комплекс "Сапун-гора", а также побывали на крейсере "Москва" - одном из кораблей Черноморского флота, который нес боевое дежурство у берегов Сирии.