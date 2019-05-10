В Ингушетии умер самый пожилой мужчина России

По ее словам, руководство больницы сразу же оповестило о случившемся и.о. министра здравоохранения и главу региона.

"Аппаз Илиев скончался в реанимации, врачи боролись за его жизнь. Тело старейшины мы уже передали родственникам, отправили его домой на машине медицины катастроф", - сказала Касиева.

"Аппаз Лоросович пережил смену эпох и поколений, вырастил восемь детей, 35 внуков, 34 правнуков и несколько праправнуков. Всегда оставался добрым, любящим жизнь старцем, в чем я не раз убеждался при личной встрече", - написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" глава республики Юнус-Бек Евкуров.

Ранее в пятницу в пресс-службе главы региона сообщали, что Аппаз Илиев был доставлен в ИРКБ с диагнозом полиорганная недостаточность. Мужчина находился в коме в критическом состоянии.

Аппаз Илиев родился 1 марта 1896 года в горном селении Гули в Ингушетии. Он занесен в Книгу рекордов России как самый пожилой житель страны. Ранее Евкуров сообщал ТАСС, что специальная комиссия от региона готовит заявку в Книгу рекордов Гиннесса для признания Илиева самым пожилым человеком планеты.