В состоянии двух пассажирок SSJ-100 наметилась положительная динамика

ТАСС, 10 мая. Врачи отметили положительную динамику в состоянии двух жительниц Мурманской области, которые получили тяжелые травмы в авиакатастрофе с самолетом SSJ-100 в Шереметьево. Об этом сообщил в пятницу врио губернатора области Андрей Чибис.

Удар молнии, аварийная посадка и пожар на SSJ-100. Главное о ЧП в Шереметьево

"В состоянии обеих северянок, которые находятся в тяжелом состоянии в больницах Москвы после трагедии с самолетом, есть положительная динамика. Огромное спасибо врачам! Это главная новость сегодняшнего штаба", - сообщил Чибис на своей странице в Twitter.

Ранее, 9 мая, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова констатировала, что две пациентки катастрофы самолета SSJ-100 пока остаются в тяжелом состоянии, "самая тяжелая - в институте Склифосовского". По этому случаю 8 мая был проведен большой консилиум, в котором принимали участие ведущие комбустиологи (специалисты по лечению тяжелых ожогов). Тактика лечения была согласована, врачи надеются на улучшение, сообщила министр.