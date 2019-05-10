{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Расследование ЧП с SSJ-100

В состоянии двух пассажирок SSJ-100 наметилась положительная динамика

Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что две пациентки пока остаются в тяжелом состоянии

ТАСС, 10 мая. Врачи отметили положительную динамику в состоянии двух жительниц Мурманской области, которые получили тяжелые травмы в авиакатастрофе с самолетом SSJ-100 в Шереметьево. Об этом сообщил в пятницу врио губернатора области Андрей Чибис.

На эту тему
Удар молнии, аварийная посадка и пожар на SSJ-100. Главное о ЧП в Шереметьево

"В состоянии обеих северянок, которые находятся в тяжелом состоянии в больницах Москвы после трагедии с самолетом, есть положительная динамика. Огромное спасибо врачам! Это главная новость сегодняшнего штаба", - сообщил Чибис на своей странице в Twitter.

Ранее, 9 мая, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова констатировала, что две пациентки катастрофы самолета SSJ-100 пока остаются в тяжелом состоянии, "самая тяжелая - в институте Склифосовского". По этому случаю 8 мая был проведен большой консилиум, в котором принимали участие ведущие комбустиологи (специалисты по лечению тяжелых ожогов). Тактика лечения была согласована, врачи надеются на улучшение, сообщила министр.

Теги
Скворцова, Вероника ИгоревнаРоссияМурманская областьЧибис, Андрей ВладимировичРасследование ЧП с SSJ-100
Расследование ЧП с SSJ-100
Власти Мурманской области начали выплаты пострадавшим в авиакатастрофе в Шереметьево
Первые выплаты уже получили 17 человек
Читать полностью