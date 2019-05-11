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Пожар в соборе Парижской Богоматери

AFP: французские депутаты приняли законопроект о реставрации собора Нотр-Дам

В частности, в инициативе идет речь о предоставлении налоговых льгот людям, которые внесут пожертвования на ремонт
Описание
© Арина Лебедева/ТАСС

ТАСС, 11 мая. Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) одобрило законопроект о восстановлении пострадавшего от пожара собора Парижской Богоматери. Об этом в субботу сообщает Agence France-Presse.

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По его данным, законопроект был принят парламентариями после 13 часов дебатов. Далее он будет направлен на рассмотрение в Сенат, которое состоится 27 мая.

В законопроекте, в частности, идет речь о предоставлении налоговых льгот людям, которые внесут пожертвования на ремонт собора. По задумке авторов, закон также упростит принятие ряда решений по реставрации, включая освобождение от некоторых норм проведения государственных закупок. Помимо этого, законопроект предусматривает создание специального комитета по надзору за расходованием средств, собранных на ремонт собора.

Пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля, огонь удалось полностью потушить лишь утром следующего дня. По предварительным данным, возгорание произошло во время ремонтных работ на верхних уровнях здания. Огонь полностью уничтожил деревянную крышу и шпиль, который упал на каменный свод и пробил его в трех местах. Часть шпиля догорала уже на полу собора.

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ФранцияПожар в соборе Парижской Богоматери
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