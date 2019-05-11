Путешествовать по "Золотому кольцу Боспорского царства" можно будет на яхтах и автомобилях

КРАСНОДАР, 11 мая. /ТАСС/. Разработчики стартовавшего в 2019 году турмаршрута "Золоте кольцо Боспорского царства" планируют организовать возможность путешествия по нему на яхтах, а также разработать дополнительный маршрут для автотуристов, рассказал ТАСС координатор проекта, председатель Краснодарского регионального отделения Русского географического общества Иван Чайка.

Ранее сообщалось, что турмаршрут "Золотое кольцо Боспорского царства" включает в себя 30 площадок показа в 10 городах четырех регионов Юга России. Это уцелевшие объекты античного периода, тематические музеи, места раскопок, а также современные объекты винного туризма, тематические шоу. Туроператоры начали реализовывать туры в 2019 году. На данный момент маршрут предусматривает возможность путешествия на автобусах и круизном лайнере "Князь Владимир".

"Сейчас продумываем варианты путешествий на яхтах. В конце мая - в начале июня в четырех регионах юга пройдет фестиваль. Мы сейчас пытаемся интегрировать маршрут, чтобы те люди, которые любят путешествовать по морю, могли бы пройти на яхтах или круизном лайнере часть маршрута. Плюс - сегодня мы прорабатываем возможность путешествовать на автомобилях", - сказал Чайка.

Собеседник агентства добавил, что автомобильные путешествия по "Золотому кольцу Боспорского царства" могут получить большую популярность. "Задумка в том, чтобы любой желающий человек, который любит путешествовать на своей машине, мог совершать путешествие по объектам, которые входят в "Золотое кольцо Боспорского царства". Для автомобильных туров мы пытаемся расширить зону посещения каких-то более труднодоступных мест. Например, объекты античного наследия, расположенные в горах, интересны и с точки зрения драйва, и с точки зрения эксклюзивности, ведь объекты, расположенные в труднодоступных местах, смогут посетить только автомобилисты, так как туристы, путешествующие по маршруту на автобусах, подъехать к ним не смогут", - сказал Чайка.

По его словам, для того, чтобы организовать альтернативные возможности путешествия, планируется создать путеводитель на нескольких языках. В нем будут прописаны координаты объектов, также эта информация по мере поступления вносится и на официальный сайт проекта "Золотое кольцо Боспорского царства". Ведутся работы и по созданию аудиогидов, чтобы туристы, находящиеся на маршруте без экскурсоводов, могли узнавать об истории тех мест, которые они помещают.

"В мае месяце у нас как раз планируются такие экспедиции по изучению новых объектов, которые можно было бы включить в "Золотое кольцо Боспорского царства". Параллельно Русское географическое общество шестой год ведет подводную археологическую экспедицию в городище Акра в Крыму", - сказал собеседник.

О проекте

Руководитель одного из крупных региональных туроператоров в Краснодарском крае, туристической компании "Риал-тур" Римма Алексаньянц сообщила ТАСС, что на майские праздники на Кубани в путешествие по "Золотому кольцу Боспорского царства" отправились 46 туристов, они выбрали автобусный тур протяженностью три дня и две ночи. Единственный круизный лайнер в России "Князь Владимир" откроет регулярное пассажирское сообщение по Черному морю в середине мая.

Туристический маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства" был разработан Краснодарским региональным отделением Русского географического общества совместно с Министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани. Он стал новым брендом, который объединяет туристические объекты античной эпохи в Ростовской области, Краснодарском крае, Крыму и Севастополе. Жители Ростовской области совершили первую поездку по туристическому маршруту в конце февраля, на Кубани его запустили в марте.

В мае Межрегиональный туристический маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства" стал победителем международной премии "Хрустальный компас" в номинации "Признание общественности", набрав порядка 21 тыс. голосов - победитель в номинации "Признание общественности" определяется в ходе интернет-голосования.