В США более 10 тыс. человек приняли участие в акциях в честь Дня Победы

НЬЮ-ЙОРК, 11 мая. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Свыше 10 тыс. человек в США приняли участие в различных акциях, памятных шествиях и концертах с 4 по 10 мая, приуроченных к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом свидетельствуют данные координаторов праздничных мероприятий, состоявшихся в десятках городов и штатов страны.

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Больше всего соотечественников приняло участие в акции "Бессмертный полк" и подобных ему памятных шествиях. Самые массовые марши прошли в Нью-Йорке и Вашингтоне (столичный округ Колумбия). По данным руководителя общества "Русская молодежь Америки" Игоря Кочана, в нью-йоркском шествии по набережной Манхэттена прошли более 2 тыс. "однополчан", среди которых как русскоязычные, так и англоязычные американцы, также державшие в руках портреты своих предков - ветеранов Второй мировой войны. "Каждый год участников акции становится все больше, и в этом году их количество превысило 2 тыс. человек", - сказал он.

От Нью-Йорка до Лос-Анджелеса

В ряды "Бессмертного полка" Вашингтона встали порядка 1 тыс. жителей города, по 600 человек приняли участие в памятных шествиях в Чикаго (штат Иллинойс), Сиэтле (Вашингтон) и Лос-Анджелесе (Калифорния). В Лос-Анджелесе организаторами шествия и автопробега, приуроченных к Дню Победы, стал Совет русскоязычной общины и городские власти, рассказала корреспонденту ТАСС один из координаторов акции Екатерина Кутепова. "В праздновании приняли участие девять ветеранов ВОВ, а также много американской молодежи, дети ветеранов Второй мировой войны, ветераны других войн, - отметила она. - Шествие прошло по главному бульвару города - Санта-Моника - и завершилось у единственного в США памятника советским воинам".

В некоторых городах шествия, посвященные памяти погибших в ВОВ, прошли впервые. Как рассказала координатор акции в Санта-Барбаре (штат Калифорния) Зоя Шишкина, первый в этом городе "Бессмертный полк" был небольшим, но очень сплоченным. "Пришло 22 человека, но все привели своих детей от 2 до 17 лет, мы сначала знакомились, рассказывали о своих воинах, чьи фотографии принесли с собой, а потом прошли маршем, пели военные песни, - отметила координатор. - Водители проезжающих мимо машин выкрикивали "С Днем Победы!" на русском языке, а интересующимся американцам мы объясняли смысл акции, после чего они благодарили нас за то, что мы помним своих ветеранов и знаем цену войны".

Впервые "Бессмертный полк" состоялся также в Цинциннати (Огайо), Чарльстоне (Южная Каролина) и Анкоридже (Аляска).

Новый мир, заложенный на руинах

В памятных мероприятиях в ряде городов принимали участие также и командированные в США граждане РФ, дипломаты. К шествию "Бессмертный полк" на Манхэттене присоединился постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, который нес в руках портрет своего отца, ветерана ВОВ Алексея Небензи. В ряды "однополчан" в Вашингтоне встали сотрудники российского посольства и посол России в США Анатолий Антонов. В Хьюстоне (штат Техас) на праздничном вечере для ветеранов ВОВ выступил генеральный консул РФ в Хьюстоне Александр Писарев.

"Значение нашей великой Победы выглядит сейчас еще более ярко, - обратился он к ветеранам. - Тогда, в те дни, на руинах Берлина был заложен новый мир, новая система международных отношений, и она просуществовала все эти годы. И эта новая система мирового баланса до сих пор с нами: игроки менялись, но то, что было создано человечеством после 1945 года, сохранилось до сих пор и отражается в деятельности ООН. Я сам принадлежу к семье, которую затронула война: у меня с собой портрет отца, который родился в 1922 году и начал войну 22 июня 1941 курсантом действующей Армии"

Как рассказала корреспонденту ТАСС президент Ассоциации ветеранов ВОВ Хьюстона Софья Табаровская, в настоящее время в городе проживают четверо воевавших в ВОВ ветеранов, а также бывший узник немецкого гетто для евреев. На вечере в честь Дня Победы жители Хьюстона рассказывали друг другу о героях своих семей, воевавших на фронтах, пели военные песни и благодарили ветеранов за мир.

Победа объединяет

Кроме шествий, во многих американских городах были организованы концерты для ветеранов и соотечественников. Самый масштабный прошел 9 мая в Майами (штат Флорида). Как сообщил корреспонденту ТАСС представитель "Русско-американского общественного центра Флориды" Михаил Фарфел, на концерт в честь Дня Победы пришло порядка 1 тыс. зрителей.