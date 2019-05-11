В США более 10 тыс. человек приняли участие в акциях в честь Дня Победы

НЬЮ-ЙОРК, 11 мая. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Свыше 10 тыс. человек в США приняли участие в различных акциях, памятных шествиях и концертах с 4 по 10 мая, приуроченных к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом свидетельствуют данные координаторов праздничных мероприятий, состоявшихся в десятках городов и штатов страны.
Больше всего соотечественников приняло участие в акции "Бессмертный полк" и подобных ему памятных шествиях. Самые массовые марши прошли в Нью-Йорке и Вашингтоне (столичный округ Колумбия). По данным руководителя общества "Русская молодежь Америки" Игоря Кочана, в нью-йоркском шествии по набережной Манхэттена прошли более 2 тыс. "однополчан", среди которых как русскоязычные, так и англоязычные американцы, также державшие в руках портреты своих предков - ветеранов Второй мировой войны. "Каждый год участников акции становится все больше, и в этом году их количество превысило 2 тыс. человек", - сказал он.
От Нью-Йорка до Лос-Анджелеса
В ряды "Бессмертного полка" Вашингтона встали порядка 1 тыс. жителей города, по 600 человек приняли участие в памятных шествиях в Чикаго (штат Иллинойс), Сиэтле (Вашингтон) и Лос-Анджелесе (Калифорния). В Лос-Анджелесе организаторами шествия и автопробега, приуроченных к Дню Победы, стал Совет русскоязычной общины и городские власти, рассказала корреспонденту ТАСС один из координаторов акции Екатерина Кутепова. "В праздновании приняли участие девять ветеранов ВОВ, а также много американской молодежи, дети ветеранов Второй мировой войны, ветераны других войн, - отметила она. - Шествие прошло по главному бульвару города - Санта-Моника - и завершилось у единственного в США памятника советским воинам".
В некоторых городах шествия, посвященные памяти погибших в ВОВ, прошли впервые. Как рассказала координатор акции в Санта-Барбаре (штат Калифорния) Зоя Шишкина, первый в этом городе "Бессмертный полк" был небольшим, но очень сплоченным. "Пришло 22 человека, но все привели своих детей от 2 до 17 лет, мы сначала знакомились, рассказывали о своих воинах, чьи фотографии принесли с собой, а потом прошли маршем, пели военные песни, - отметила координатор. - Водители проезжающих мимо машин выкрикивали "С Днем Победы!" на русском языке, а интересующимся американцам мы объясняли смысл акции, после чего они благодарили нас за то, что мы помним своих ветеранов и знаем цену войны".
Впервые "Бессмертный полк" состоялся также в Цинциннати (Огайо), Чарльстоне (Южная Каролина) и Анкоридже (Аляска).
Новый мир, заложенный на руинах
В памятных мероприятиях в ряде городов принимали участие также и командированные в США граждане РФ, дипломаты. К шествию "Бессмертный полк" на Манхэттене присоединился постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, который нес в руках портрет своего отца, ветерана ВОВ Алексея Небензи. В ряды "однополчан" в Вашингтоне встали сотрудники российского посольства и посол России в США Анатолий Антонов. В Хьюстоне (штат Техас) на праздничном вечере для ветеранов ВОВ выступил генеральный консул РФ в Хьюстоне Александр Писарев.
"Значение нашей великой Победы выглядит сейчас еще более ярко, - обратился он к ветеранам. - Тогда, в те дни, на руинах Берлина был заложен новый мир, новая система международных отношений, и она просуществовала все эти годы. И эта новая система мирового баланса до сих пор с нами: игроки менялись, но то, что было создано человечеством после 1945 года, сохранилось до сих пор и отражается в деятельности ООН. Я сам принадлежу к семье, которую затронула война: у меня с собой портрет отца, который родился в 1922 году и начал войну 22 июня 1941 курсантом действующей Армии"
Как рассказала корреспонденту ТАСС президент Ассоциации ветеранов ВОВ Хьюстона Софья Табаровская, в настоящее время в городе проживают четверо воевавших в ВОВ ветеранов, а также бывший узник немецкого гетто для евреев. На вечере в честь Дня Победы жители Хьюстона рассказывали друг другу о героях своих семей, воевавших на фронтах, пели военные песни и благодарили ветеранов за мир.
Победа объединяет
Кроме шествий, во многих американских городах были организованы концерты для ветеранов и соотечественников. Самый масштабный прошел 9 мая в Майами (штат Флорида). Как сообщил корреспонденту ТАСС представитель "Русско-американского общественного центра Флориды" Михаил Фарфел, на концерт в честь Дня Победы пришло порядка 1 тыс. зрителей.
"Город Майами такого не знал - в зале на тысячу мест в будний день почти не было свободных кресел - к нам прибыли жители из соседних городов, представители городских властей, - пояснил он. - Во время концерта, который шел три часа, российская певица Наталья Иванова исполнила авторскую песню "Бессмертный полк", на сцене выступили 80 юных артистов детской танцевальной студии Майами. Из Москвы для участия в концерте прибыл российский композитор, бард Григорий Гладков, которому подпевал весь зал, в том числе наши ветераны". "Для нас День Победы - особый праздник, так как он объединяет всю русскоязычную диаспору: людей разных национальностей, вероисповедения и политических взглядов, - подчеркнул Михаил Фарфел, - мы все - наследники великой Победы, которую помним, чтим и которой гордимся".
Флорида - один из немногих штатов, где большие праздничные мероприятия состоялись сразу в нескольких городах. В частности, "Бессмертный полк" прошел в Майами, Орландо и Тампе, а концерт фронтовой песни был также устроен для соотечественников флоридского города Голливуд. Русскоязычная диаспора Флориды насчитывает порядка 300 тыс. человек, и на сегодняшний день в городах штата проживает 11 ветеранов ВОВ, восемь узников концлагерей и девять блокадников Ленинграда.
Праздничный салют в Нью-Йорке
Праздничные мероприятия продолжатся в США еще два дня. В патриаршем имении Пайн-Буш под Нью-Йорком состоится празднование Дня Победы, во время которого участники исторических реконструкций продемонстрируют и расскажут о настоящем оружии времен войны. В концерте примут участие ветераны ВОВ, блокадники и дети войны, а гостям будет предложена солдатская каша. Завершится праздник салютом.
В Сан-Диего (штат Калифорния) "Бессмертный полк" пройдет 12 мая.
Различие в датах проведения акции в американских городах связано с тем, что в США 9 мая не является официальным выходным днем.
В первый раз акция "Бессмертный полк" состоялась в Соединенных Штатах в 2015 году по инициативе общества "Русская молодежь Америки". Тогда она была организована всего в трех городах - Нью-Йорке, Сан-Франциско (штат Калифорния) и Орландо (Флорида), - собрав в общей сложности несколько сот человек.