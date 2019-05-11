Около 300 человек участвовали в акции "Бессмертный полк" в Сеуле

СЕУЛ, 11 мая. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Акция "Бессмертный полк" и праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне, состоялись в субботу в столице Республики Корея, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Бессмертный полк" за границей. Как проходит шествие в городах мира

В парке в районе Синдан собрались около 300 человек. Многие из них принесли портреты своих родственников - участников ВОВ.

Открывая мероприятие, посол России в Южной Корее Андрей Кулик поздравил с Днем Победы всех пришедших, в числе которых были не только россияне, но и граждане бывших советских республик. Дипломат отметил важность этой даты, объединяющей людей из многих стран, чьи предки внесли вклад в победу над фашизмом.

"Бессмертный полк" проходит в Сеуле уже четвертый год подряд. Организаторы раздавали георгиевские ленты, установили собственноручно изготовленную полевую кухню, из которой посетители могли бесплатно попробовать гречневую кашу с тушенкой.

Участники прошли маршем через парк, после чего состоялся праздничный концерт с участием учеников русских школ в Республике Корея. Многие посетители пришли на место проведения "Бессмертного полка" в военной форме или с ее элементами, привели с собой детей.

Акция привлекла внимание и южнокорейцев. Многие прохожие интересовались, почему в парке так много иностранцев в военной форме с оранжево-черными ленточками. Узнав причину, они начинали активно фотографироваться на фоне шествия, плакатов и полевой кухни, а также с наиболее колоритными участниками.