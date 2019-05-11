Швыдкой отметил важность перекрестного Года языка и литературы России и Греции

САЛОНИКИ, 11 мая. /Корр. ТАСС Юрий Малинов/. Перекрестный Год языка и литературы России и Греции, официальное открытие которого состоялось 9 мая на Международной книжной ярмарке в Салониках, имеет особое значение для школьников, студентов, ученых, переводчиков, издателей двух стран. Такое мнение высказал российским журналистам спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, комментируя подписанную на открытии Года программу взаимодействия по его проведению.

"Во-первых, сам факт того, что Россия является специальным гостем на [проходящей 9-12 мая] 16-й Салоникской книжной ярмарке, - это очень важный шаг. Так же как и Греция будет в сентябре 2020 года специальным гостем Московской международной книжной ярмарки. Это не просто церемония открытия-закрытия, это очень серьезный импульс для издательств. Сегодня определяющую роль играют издатели и переводчики. Мы надеемся, что важную роль сыграют гранты Роспечати и Института переводов для перевода русской литературы на греческий язык. Это предусматривается в программе Года", - сказал Швыдкой.

По его словам, особая тема - это проведение олимпиад школьников соответственно по греческому и по русскому языку. "Это непростая история. Значительно легче провести олимпиаду среди вузов, где учатся филологи, но мы пробуем сейчас провести школьные олимпиады, и я думаю, это будет иметь успех в России и Греции. Это будет серьезный шаг", - пояснил спецпредставитель президента РФ.

"Я думаю, это даст импульс для широкого обмена молодежью и школьниками, что очень важно. К сожалению, прервался проект обучения русскому языку в греческих государственных школах. Мы надеемся, что этот Год может дать некий новый импульс для его возрождения. В России широко изучают греческий язык, особенно в тех регионах, где компактно проживают греки, прежде всего это Кубань, Краснодарский край. И не случайно здесь на книжной ярмарке Кубанский университет представляет методические учебники, учебные пособия, которые помогают детям изучать греческий язык как родной, не просто как иностранный. В этом смысле, я думаю, перекрестный год даст еще больший импульс", - отметил Швыдкой.

Он обратил внимание на то, что в следующем году в Москве пройдет 37-й Всемирный конгресс международного совета по детской книге. "Безусловно, важным будет греческий акцент и то, что Греция будет широко представлена на конгрессе детской литературы, который будет проходить в Москве. В Греции очень хорошие традиции издания детских книг, и я думаю, что это будет справедливо по отношению к грекам", - сказал спецпредставитель.

Расширение квот для греческих учащихся в вузах РФ

По его словам, еще одной важной темой является расширение квот для греческих учащихся в высших учебных заведениях именно по языку и литературе. "И мы достаточно активно будем сейчас проводить разные акции, связанные с повышением квалификации педагогов. Одна из проблем - подготовка учителей для учителей. Это относится не только к Греции", - пояснил Швыдкой.

Он напомнил о появившейся еще два года назад идее создания популярного российско-греческого и греческо-российского словаря. "Сегодня довольно активно мы сотрудничаем в разных сферах - агропромышленности, биотехнологий, нанотехнологий и даже ядерной физики. Поэтому нам нужны специалисты, которые владеют профессиональным языком. Этим мы тоже будем заниматься, и в программе Года это заложено. Всего не перечислишь", - сказал Швыдкой.

Спецпредставитель заметил, что для России эти перекрестные Годы важны еще тем, что дают возможность сохранить высокую традицию русского изучения Греции, греческого языка, греческой литературы. "Я думаю, что для академических кругов в России этот год будет очень значимым. В принципе контакты очень широкие", - подчеркнул Швыдкой.

По его словам, российская сторона ощутила желание греческих коллег продолжить эти тематические перекрестные Годы. "Нам очень важно, чтобы общекультурные контакты давали импульс для развития экономики", - сказал Швыдкой.

Формирование доверия

По его мнению, такого рода тематические Годы, как, например, Год языка и литературы, культуры, формируют доверие между гражданами двух государств. "Вот то, что мы подписали соглашение в День Победы - это совпадение, так предложили греческие коллеги, мы согласились. Но в контексте сегодняшних очень сложных и активных атак на Россию в СМИ такого рода тематические Годы, в которых вся повестка дня позитивна, - это очень важное дело", - подчеркнул Швыдкой, указав, что в течение Года намечено провести "несколько сотен мероприятий с позитивной повесткой, которые затрагивают достаточно широкие круги" в двух странах.

"Вот такого рода Годы с позитивной повесткой очень важны для нас. Я в этом глубоко убежден. Они дают достаточно серьезный эффект. Я полагаю, что этот Год будет в высшей степени полезен для двух стран", - добавил он.

Межмузейные обмены

Отвечая на вопрос о том, планируется ли в Год языка и литературы привозить в Грецию театральные постановки и выставки, Швыдкой сказал, что, по его мнению, российские музеи заинтересованы в контактах с греческими музеями. "Здесь есть вещи, в которых заинтересованы и музей Пушкина, и Эрмитаж. Такого рода Годы подталкивают к межмузейным обменам. И к театральным <...> Тот факт, что на открытии выставки присутствовали министр культуры, заместитель министра иностранных дел, видные государственные и политические деятели Греции, это свидетельство того, что сегодняшнее греческое руководство отражает интересы греческого народа", - подчеркнул спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству.