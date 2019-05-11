В государственной детской библиотеке РФ рассказали о конгрессе детской книги в 2020 году

САЛОНИКИ, 11 мая. /Корр. ТАСС Юрий Малинов/. 37-й Всемирный конгресс Международного совета по детской книге, который пройдет в Москве в 2020 году, сделает акцент на многоязычии. Об этом рассказал заведующий отделом культурных программ Российской государственной детской библиотеки (РГДБ) Денис Безносов на проходящей 9-12 мая в Салониках Международной книжной ярмарке.

Россия - специальный гость на ярмарке. На российском стенде представлены более 1 тыс. книг, в том числе детские издания.

По словам Безносова, в 2020 году в Москве пройдет важнейшее для детской литературы мира событие - Всемирный конгресс Международного совета по детской книге. Главный его организатор - Российская государственная детская библиотека.

"С 1953 года каждые два года проводится Всемирный конгресс по детской книге. За все существование Международного совета по детской книге прошло 36 конгрессов, последний из них состоялся в Афинах в августе 2018 года. Решение о том, где будет проводиться конгресс, принимается задолго до самого конгресса. В 2015 году на Болонской книжной ярмарке Россия была выбрана страной, где будет проходить конгресс в 2020 году. Для нас это большая честь, потому что прежде конгресс в России не проводился никогда", - подчеркнул представитель библиотеки.

Безносов отметил, что официальной темой мероприятия станет "Большой мир через призму детской книги". "Плакат конгресса, а также всю его фирменную символику, разработал художник из России Иван Александров. Он известен как дизайнер русского стенда на Болонской книжной ярмарке последние восемь лет. Мы решили представить такую широкую тему, чтобы в рамках конгресса в России мы могли рассказать о самых разных аспектах детской книги. Особый акцент при формировании программы конгресса мы бы хотели сделать на многоязычии. Эта тема крайне важна для детской литературы, и ежегодно на Болонской книжной ярмарке организуется специальная конференция, посвященная этой проблеме", - пояснил представитель организаторов.

Разнообразие языков в РФ

Безносов подчеркнул, что в России проживает множество народов, в стране более 150 языков. "Около года назад в России вышла "Антология детской литературы" на 65 языках народов, населяющих Россию. Когда мы представляли эту Антологию в Болонье, коллеги из других стран были действительно поражены. Поэтому мы планируем организовать специальную секцию, посвященную малым языкам различных стран, потому что подобные ситуации, пусть не такого масштаба, но все же есть и в других странах, в том числе Европы. На конгрессе будет представлена специальная выставка книг на языках народов России и иллюстрации художников со всей России", - подчеркнул завотделом библиотеки.

По его словам, конгресс пройдет с 5 по 7 сентября 2020 года, местом его проведения был выбран Центр международной торговли. "Это масштабное пространство в центре Москвы, которое полностью соответствует всем требованиям для проведения большого форума на 1,5 тыс. человек. В этот момент мы выбираем место для проведения торжественной церемонии вручения премии имени Ханса Кристиана Андерсена. На Болонской книжной ярмарке в этом году мы презентовали сайт конгресса, который официально заработал с 1 апреля. Регистрация для участия в конгрессе начнется в августе", - сообщил Безносов.

Международный совет по детской книге

Представитель организаторов отметил, что Международный совет по детской книге был учрежден в 1953 году, его основателем являлась немецкая писательница Йелла Лепман. "Это знаменитый журналист, исследователь детской литературы и основатель Мюнхенской детской библиотеки. Она основала эту международную организацию, чтобы продвигать детские книги по всему миру. Международный совет по детской книге - это принципиально независимая негосударственная организация, все ее проекты носят просветительский характер. И все ее проекты как правило имеют благотворительную организацию. На данный момент в мире действует 77 секций Международного совета по детской книге. Каждые четыре года избирается президент совета, в настоящее время председательствует КНР", - рассказал Безносов.

"Международный совет по детской книге организует огромное количество международных проектов, - продолжил он. - Одним из главных проектов совета является премия имени Ханса Кристиана Андерсена. Это самая престижная премия в области детской литературы в мире. Ее также называют малой Нобелевской премией. Премия вручается раз в два года в двух номинациях - лучший автор и лучший иллюстратор. Последний раз премия вручалась в Афинах в 2018 году. Лауреатами стали японская писательница Эйко Кадоно и иллюстратор из России Игорь Олейников. Здесь на стенде в Салониках представлена выставка, в которой среди прочих иллюстраторов принимает участие Игорь Олейников".

Список лучших книг

Помимо премии имени Ханса Кристиана Андерсена Международный совет по детской книге каждые два года составляет список лучших книг. "Это так называемый почетный список Международного совета по детской книге, - сказал Безносов. - Совет отсматривает лучшие книги и публикует этот каталог для того, чтобы рекомендовать эти книги для издания по всему миру. Кроме того, каждый год 2 апреля отмечается Международный день детской книги. Международный совет по детской книге активно способствует проведению мероприятий, приуроченных к этому дню ежегодно по всему миру".

По словам Безносова, каждый год выбирается художник, который делает официальный плакат Международного дня детской книги. Россия дважды изготавливала такие плакаты - в 1978 году плакат нарисовал россиянин Виктор Чижиков, известный как создатель Олимпийского Мишки, талисмана XXII летних Олимпийских игр, проходивших в 1980 году в Москве, а в 2017 году плакат создал русский художник Михаил Федоров.

Большой вклад России

Представитель Российской государственной детской библиотеки отметил, что РФ активно работает в Международном совете по детской книге. "Секция России, тогда Советского Союза в этом совете, действует с 1968 года. У истоков этой секции стояли классики детской литературы Сергей Михалков и Агния Барто. Поскольку у нас две большие литературные столицы - Москва и Санкт-Петербург, то позднее была создана вторая секция совета в Санкт-Петербурге. За все время существования премии имени Ханса Кристиана Андерсена Россия получала ее два раза: она была вручена художнице Татьяне Мавриной в 1976 году и Игорю Олейникову в 2018 году", - сказал Безносов.

Кроме того, по его словам, регулярно русские художники, писатели и переводчики входят в почетный список Международного совета по детской книге. "И мы надеемся, что вся эта деятельность поможет русской литературе найти своего читателя во всем мире", - подчеркнул представитель библиотеки.

Он отметил, что Международный совет по детской книге проводит каждые два года знаменитую биеннале иллюстрации в Братиславе. Это крупнейший форум для иллюстраторов со всего мира. "Художники и иллюстраторы из России получали несколько раз награды на биеннале в Братиславе. В частности, главной награды там была удостоена книга Анны Десницкой "История старой квартиры", которая демонстрируется сейчас на стенде в Салониках", - сказал Безносов.