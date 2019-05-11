В Москве прощаются с Евгением Крылатовым

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Друзья, коллеги и поклонники пришли в Московсковский дом композиторов, где в субботу проходит прощание с Евгением Крылатовым. Народный артист России умер 8 мая в Москве на 86-м году жизни.

По словам дочери композитора Марии, в последний месяц он находился в больнице из-за двусторонней пневмонии.

Одними из первых на прощание пришли поэт-песенник Юрий Энтин, тележурналист Андрей Малахов, актер Александр Олешко.

"Это был удивительный человек и композитор, которого я сначала недооценил, - признался Энтин, который написал с Крылатовым более 80 песен. - Но оказалось, что Евгений Крылатов сочиняет только душой. Он сказал, что когда его будут хоронить, хорошо бы, чтобы звучала его музыка к фильму "Русалочка". Там были слова: "Я бессмертную душу хочу обрести".

По завершении гражданской панихиды Крылатов будет похоронен на Митинском кладбище.