Российские барки "Крузенштерн" и "Седов" приняли участие в "Празднике порта" в Гамбурге

КАЛИНИНГРАД, 11 мая. /ТАСС/. Российские учебные парусники "Крузенштерн" и "Седов" приняли участие в празднике порта в Гамбурге. Об этом сообщила ТАСС в субботу Ирина Образцова - руководитель пресс-службы Балтийской госакадеммии рыбопромыслового флота (БГА).

"Российские барки пробудут в порту Гамбурга до завершения торжеств - 12 мая", - сказала Образцова.

Собеседница добавила, что после завершения торжеств "Крузенштерн" вернется в Калининград, где закончит первый и начнет второй учебный рейс навигации 2019 года, сменив команду практикантов. "Седов" продолжит рейс, начатый 3 мая. В плане похода этого парусника заходы в порты Руан и Бордо во Франции, а также германский Варнемюнде. Этот рейс продлится до 7 июля.

Гамбург - один крупнейших портовых городов в Европе, расположен у места впадения реки Эльбы в Северное море. 7 мая 1189 года ему было предоставлено право собирать таможенные пошлины с товаров, перевозимых по Эльбе, что сыграло важную роль в развитии порта и города. В мае там широко отмечают "Праздник порта", приуроченный к этим событиям. Праздник собирает сотни судов, в том числе парусных, и тысячи гостей.

О парусниках

"Крузенштерн" был построен в 1926 году на немецкой верфи возле Бремерхафена, при спуске на воду парусник получил название "Падуя". Четырехмачтовое судно вошло в десятку крупнейших парусников мира. В 1946 году было переименовано в честь русского мореплавателя, руководителя первой русской кругосветной экспедиции 1803-1806 годов, адмирала Ивана Крузенштерна. Барк был переоборудован под учебное судно с современным двигателем уже после перехода в собственность СССР и является последним в мире классическим парусником изначально построенным для хождения исключительно под парусами.

Барк "Седов" был спущен на воду на верфи в Киле (Германия) в 1921 году, первоначально он назывался "Магдалена Виннен II". В декабре 1945 года и переименован в "Седов" в честь полярного исследователя Георгия Седова. Барк занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самое крупное учебное парусное судно из сохранившихся до наших дней. "Седову" принадлежит официальный мировой рекорд скорости для парусников этого класса, который составляет 18,32 узла.

Оба судна перешли в собственность СССР по репарациям по итогам Второй мировой войны, эксплуатируются БГА и используются в учебных целях.