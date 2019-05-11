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Кабмин установил порядок работ по восстановлению лесов для компенсации их вырубки

Согласно постановлению правительства, лица, которые осуществляют вырубку лесов, обязаны в течение года выполнить работы по лесовосстановлению на площади, равной площади вырубленных лесных массивов

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Правительство России утвердило порядок работ по разведению и восстановлению лесов в объемах, равных их вырубке. Соответствующее постановление опубликовано в субботу на сайте кабинета министров.

Работы по восстановлению и разведению лесов должны выполняться, согласно Лесному кодексу РФ, на предназначенных для этого территориях земельного фонда, населенных пунктов и на особо охраняемых природных территориях.

Кроме того, лица, которые осуществляют вырубку лесов, обязаны в течение года выполнить работы по лесовосстановлению на площади, равной площади вырубленных лесных массивов. Отмечается, что работы по лесоразведению должны проводиться в границах соответствующего субъекта РФ.

Указывается, что уполномоченный орган предоставит информацию об участке земли и его характеристиках, данные о местах приобретения саженцев и сеянцев для восстановительных работ. Более того, ответственный орган будет проводить прием и оценку работ, а в случае их непринятия лесовосстановление должно быть проведено повторно.

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