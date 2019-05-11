Полеты над Пхеньяном набирают популярность у иностранных туристов в КНДР

ПХЕНЬЯН, 11 мая. /ТАСС/. Обзорные полеты над Пхеньяном на сверхлегких летательных аппаратах, которые предлагает пхеньянский аэроклуб, приобретают все большую популярность у иностранных туристов. Об этом сообщило агентство ЦТАК.

Отмечается, что воздушные прогулки для зарубежных гостей выполняются в Пхеньяне с лета 2016 года. За неполные три года проведено более 3 тыс. обзорных полетов, а всего за это время аэроклуб посетили более 11 тыс. иностранцев. Как отмечает ЦТАК, обзорные экскурсии на самолете над столицей КНДР пользуются наибольшей популярностью у туристов из Китая, России, Монголии, Ирака и Германии.

Увидеть Пхеньян сверху можно с борта одномоторного легкого самолета "Ккульбол", что в переводе с корейского означает "Медоносная пчела". Обзорный полет проходит на высоте всего около 300 м. Маршрут воздушной прогулки проложен с таким расчетом, чтобы посмотреть главные достопримечательности: башню идей чучхе, аквапарк Мунсу, стадион Первого мая, улицу ученых Мирэ и родную деревню основателя КНДР Ким Ир Сена Мангёндэ.

По особому запросу пилоты аэроклуба могут доставить туристов на западное морское побережье страны. Существует также возможность совершить самостоятельный полет за штурвалом сверхлегкого самолета. По словам директора пхеньянского аэроклуба Ким Хо Чхоля, которые приводит ЦТАК, "в КНДР намерены развивать обзорные полеты для иностранных туристов, чтобы они могли почувствовать гордость и уверенность в себе людей, которые живут в социалистической стране".