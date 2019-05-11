Поврежденный мемориал участникам войны в Севастополе восстановят

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 мая. /ТАСС/. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников поручил устранить повреждения на мемориале, посвященном участникам Великой Отечественной войны, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе городского правительства.

Ранее сообщалось, что неизвестные в ночь на 9 мая повредили памятное место в селе Орловка в пригороде Севастополя. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ ("Вандализм").

"Дмитрий Овсянников поручил восстановить памятник воинам Великой Отечественной войны в поселке Орловка. Восстановлением гранитных плит с фамилиями местных жителей - советских воинов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны займется департамент городского хозяйства", - сказали в пресс-службе правительства.