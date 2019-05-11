Родители Бутиной не могут связаться с ней после перевода в тюрьму штата Вирджиния

БАРНАУЛ, 11 мая. /ТАСС/. Семья осужденной в США россиянки Марии Бутиной не может связаться с дочерью после ее перевода из СИЗО города Александрия (штат Вирджиния) в региональную тюрьму этого же штата Northern Neck. Об этом ТАСС сообщил в субботу отец девушки Валерий Бутин.

Кто такая Мария Бутина и в чем ее обвиняют

Лоббистка, авантюристка, "агент влияния". Кто такая Мария Бутина и в чем ее обвиняют

"Пытаются связаться с ней адвокаты, мы бы хотели ее услышать, но пока говорить об этом не приходится, возможно, у нее будет связь, возможно - нет. Есть понятие карантина - в течение нескольких дней может быть связь, а может, нет", - сказал Бутин.

30-летней Бутиной инкриминировалось участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Американские спецслужбы утверждали, что россиянка вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при Министерстве юстиции США агентом иностранного государства.

Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля 2018 года - в канун встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Москва характеризовала обвинения в адрес Бутиной как сфабрикованные и требовала ее освобождения из-под стражи. Бутина выйдет на свободу 5 ноября.