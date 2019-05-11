В Крыму сообщили, что украинцы едут в республику посмотреть на знаменитый мост

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая. /ТАСС/. Жители Украины не отказываются от поездок в Крым, а в 2019 году их внимание, помимо отдыха на побережье полуострова, привлекает мост через Керченский пролив, который позволяет совершать поездки в другие регионы юга России. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Государственного совета Крыма Алексей Черняк.

Согласно статистике, число приезжающих на полуостров через пункты пропуска на российско-украинской границе во время нынешних майских праздников выросло примерно втрое.

"Конечно, все довольны. Мост многим [жителям Украины] дал возможность проехать транзитом через Крым в Ростов-на-Дону, Краснодар, Ставрополье. Интересно им и посмотреть на сам мост, ... сфотографировать, выложить все это в соцсети", - сказал Черняк.

Он добавил, что, по предварительным прогнозам, общее число туристов, приехавших на полуостров на майские праздники, может достичь 250 тыс. человек. Не исключено, что рост превысит показатель в 40% по сравнению с прошлым годом. Согласно данным министерства курортов и туризма республики, в 2018 году в Крыму отдохнуло рекордное за все постсоветское время число туристов - около 6,8 млн человек.