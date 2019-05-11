Митрополит Иларион не считает необходимостью службу в армии для каждого мужчины

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Служба в армии не является необходимостью для каждого мужчины, при этом в случае призыва гражданин обязан исполнить свой долг перед родиной. Об этом заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московской патриархии митрополит Волоколамский Иларион в субботу в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

"Я служил в армии, но я никогда не говорю молодым людям, что надо во что бы то ни стало идти в армию. Если призывают в армию, то это гражданский долг, и человек обязан этот долг перед родиной исполнить. Но сказать, что для каждого мужчины необходимо отслужить в армии, как считают некоторые священнослужители <...> Я эту точку зрения не разделяю", - сказал он.

Иларион добавил, что профессиональная армия может гораздо эффективнее решать задачи, которые перед ней ставит государство. "Кто-то совершенно не склонен к военной службе, у кого-то есть предубеждения против военной службы, и вряд ли в сегодняшней ситуации можно ставить перед такой армией серьезные задачи", - отметил он.

Ранее председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов похвалил родителей, которые сами отправляют детей на службу по призыву, и призвал не бояться армии, сравнив ее с курортом.