Форум Всемирной ассоциации выпускников российских вузов открылся в Бейруте

БЕЙРУТ, 11 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Свыше 100 делегатов из 23 стран мира принимают участие в региональном форуме Всемирной ассоциации выпускников российских и советских вузов, открывшемся в субботу в Бейруте. Встреча проходит в концертном зале Российского центра науки и культуры на улице Верден.

Как рассказал корреспонденту ТАСС президент ассоциации Владимир Четий, в столицу Ливана съехались представители всех континентов, в том числе делегаты из Аргентины, Афганистана, Белоруссии, Германии, Греции, Грузии, Казахстана, Кипра, Киргизии, Литвы, Непала, Польши, Сербии, Словакии, Шри-Ланки и арабских государств. По его словам, впервые после перерыва в такой встрече участвует воссозданная ассоциация выпускников из Сирии.

"Перед форумом стоит задача выйти на конкретные проекты в различных областях, в которых был бы задействован огромный потенциал выпускников отечественных вузов, - подчеркнул он. - Ведь среди тех, кто получил образование в России и Советском Союзе, немало влиятельных политиков, ученых и бизнесменов, поэтому проведение таких встреч - это отличная возможность наладить деловые контакты и обменяться полезным опытом".

По словам президента ассоциации, выбор Бейрута как площадки для регионального форума неслучаен, поскольку здесь находится одна из старейших и самых активных организаций выпускников, основанная 50 лет назад. "Всего в мире насчитывается около 70 объединений наших выпускников, и мы стремимся сейчас вовлечь в их работу как можно больше молодежи", - отметил Четий.

В свою очередь президент Ассоциации выпускников вузов СССР в Ливане Асси Зухейр сообщил, что в рамках форума будут проведены круглые столы по вопросам торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества. На них, в частности, будут обсуждаться совместные бизнес-проекты с участием Московской Торгово-промышленной палаты, перспективы развития туризма, а также программы продвижения российской культуры и русского языка. 13 мая состоится встреча с группой депутатов Госдумы, которые присутствуют на форуме выпускников. С 10 по 15 мая в Бейруте, а затем в Батруне на севере Ливана будет работать выставка-презентация высших учебных заведений России.