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Источник: кремация Сергея Доренко состоится 12 мая

По данным источника в мэрии, похорон в тот же день не будет
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© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. На Троекуровском кладбище в воскресенье пройдет только прощание с журналистом Сергеем Доренко, похорон в этот день не будет. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в мэрии.

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"Прощание начнется в 11:00 [на Троекуровском кладбище]. Будет кремация, похорон завтра не будет. Дальше вопрос будет решаться после того, как родственники заберут [прах]. Про кладбище пока нет информации, возможно, потом будут похороны, но это еще не решено", - сказал собеседник агентства.

Сергей Доренко умер за рулем своего мотоцикла в центре Москвы от остановки сердца вечером 9 мая.

Доренко работал ведущим Первого канала, потом на радио "Эхо Москвы" и в других СМИ. В последнее время он возглавлял радиостанцию "Говорит Москва".

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