Бразильские ученые разработали нанолекарство от передозировки кокаином

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 11 мая. /ТАСС/. Ученые Федерального университета штата Гояс (Бразилия) разработали нанопрепарат, способный предотвратить летальный исход после передозировки кокаином. Тесты на животных показали 100% эффективность, сообщил в субботу телеканал Globo.

"Мы провели все возможные лабораторные исследования. Морские свинки получали инъекции наркотика в дозах, летальных для большинства людей. И даже в таких случаях через три минуты после укола лекарства все они возвращались в удовлетворительное состояние", - рассказала в эфире создатель препарата Сара Родригес Фернандес.

Средство связывает частицы наркотика, не позволяя ему оказывать воздействие на организм, нормализует давление, после чего выводится через печень естественным путем. По мнению автора исследования, дальнейшие изыскания в данном направлении могут позволить получить более универсальный препарат для борьбы с отравлениями другими веществами. Для проведения дальнейших тестов, в том числе на людях, ученым необходимо привлечь заинтересованные фармпредприятия.