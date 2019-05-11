Более 400 тонн мусора вывезли из аула в Карачаево-Черкесии после схода селя

ЧЕРКЕССК, 11 мая. /ТАСС/. Спасатели, местные жители и представители администрации вывезли порядка 436 тонн мусора в процессе восстановительных работ в ауле Эльбурган в Карачаево-Черкесии. Об этом ТАСС сообщили в субботу в администрации района.

"В продолжение работ по ликвидации последствий стихии в ауле Эльбурган вывезено 436 тонн мусора, выкачено [воды и ила из] девяти подвалов, очищено 44 двора", - пояснил собеседник.

Кроме того, расчищены от селевых масс три улицы и один переулок, а также 1,5 км автомобильной дороги на центральной улице аула. На месте продолжают работу 82 человека и 11 единиц техники.

Ливень, прошедший в ауле Эльбурган Карачаево-Черкесии, привел к подтоплению нескольких домов и порядка 40 дворовых территорий, введен режим ЧС, решается вопрос о возможных компенсациях жителям, чье имущество было повреждено.

Подтопление вызвано сходом селей после обильных дождей. В субботу в отдельных районах республики сохраняются сильные дожди, возможны грозы и град.