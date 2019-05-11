Слет казачьей молодежи Санкт-Петербурга открылся в Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая. /ТАСС/. Трехдневный слет представителей казачьих сообществ и казачьей молодежи Санкт-Петербурга открылся в субботу в Ленинградской области. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Московского государственного университета технологий и управления имени К. Г. Разумовского, при участии которого организовано мероприятие, в нем принимают участие более сотни человек.

"В [слете] принимают участие более 100 ребят допризывного возраста, представляющих военно-патриотические клубы казачьей направленности и казачьи сообщества. В течение трех дней они будут выполнять спортивные, творческие и научно-познавательные задания. По итогам определятся победители в личном и командном зачете. Основная цель мероприятия - сохранение и развитие исторических, культурных и духовных традиций российского казачества", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что в торжественном открытии слета на базе "Кирочное подворье" приняли участие член Совета по делам казачества при президенте РФ, ректор МГУТУ им. К. Г. Разумовского Валентина Иванова, первый заместитель председателя комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга Богдан Заставный, представители казачьих сообществ города и Ленинградской области.

В рамках казачьей спартакиады предусмотрены различные соревнования, в том числе по стрельбе из пневматической винтовки, челночному бегу, строевой подготовке, гиревому спорту, перетягиванию каната, подтягиванию на перекладине, сборке-разборке автомата. В программе слета также - конкурс казачьей песни, военно-историческая викторина, сдача норм ГТО и многое другое.

Слет представителей казачьих сообществ и казачьей молодежи Санкт-Петербурга будет проходить по 13 мая, мероприятие проводится в рамках реализации стратегии государственной политики в отношении российского казачества. Организатором является комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями правительства Санкт-Петербурга. Оператором мероприятия выступает Ассоциация содействия образованию казаков "Объединенный центр казачьего образования" при взаимодействии с Московским государственным университетом технологий и управления им. К. Г. Разумовского (Первым казачьим университетом).