"Сад Победы" разбили на месте штаба Центрального фронта в Курской области

КУРСК, 11 мая. /ТАСС/. Участники всероссийского форума "Союза садоводов России" разбили в субботу "Сад Победы" на территории историко-мемориального комплекса "Командный пункт Центрального фронта" в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Комплекс был возведен в честь 30-летия битвы на Курской дуге на месте, где в 1943 году располагался штаб фронта и командный пункт маршала Константина Рокоссовского.

"В рамках всероссийского форума заложили "Сад Победы". 85 саженцев яблонь - по числу российских регионов - появилось на территории мемориального комплекса "Командный пункт Центрального фронта", - сказали в пресс-службе, добавив, что также были высажены именные деревья от ветеранов Великой Отечественной войны.

В этом году форум в Курской области собрал участников из 43 регионов России. Делегаты, представляющие в том числе садовые товарищества, обсудили пути взаимодействия с властями на местах, проблемы реализации продукции и поделились опытом расширения общественных приемных. В ходе форума врио главы Курской области Роман Старовойт также отметил, что в качестве одной из действенных мер поддержки властями региона уже принято решение о снижении на 30% тарифов на электроэнергию для садоводов, работающих в области.