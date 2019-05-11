В Москве простятся с Сергеем Доренко

"Заставлял верить других в свое слово". Коллеги Доренко скорбят в связи с его смертью

Доренко умер 9 мая в возрасте 59 лет за рулем своего мотоцикла в центре Москвы. Как сообщила радиостанция "Говорит Москва", причиной смерти журналиста стал разрыв аорты.

"Прощание начнется в 11:00 [на Троекуровском кладбище]. Будет кремация, похорон завтра не будет. Дальше вопрос будет решаться после того, как родственники заберут [прах]. Про кладбище пока нет информации, возможно, потом будут похороны, но это еще не решено", - сказал ТАСС источник в мэрии.

Скоропостижная кончина журналиста шокировала коллег, друзей и слушателей Доренко. Владимир Познер посвятил его памяти колонку на своем сайте, отметив, что Доренко был "одним из самых ярких, самых талантливых, самых эрудированных журналистов России".

По мнению радиоведущего Александра Плющева, со временем Доренко вышел за рамки журналистики. "Обаяние и харизма у него были гигантские, цинизм сочетался с удивительной ранимостью, уверенность сочеталась с панической творческой ревностью. Актерски он был чертовски хорош и дьявольски изобретателен. Его хотелось слушать, смотреть, а в последнее время и читать в Telegram, вне зависимости от того, согласен ты с ним или нет, и невзирая на понимание, почему и с чьего голоса он поет, он стопроцентно соответствовал принципу Говарда Стерна "интересно, что он скажет дальше", - написал Плющев в своем Telegram-канале.

Глава секретариата Союза журналистов России Денис Токарский назвал Доренко профессионалом и интеллектуалом, до смерти влюбленным в журналистику.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин отметил, что Доренко был признанной звездой российского медиапространства.

"Он ненавидел фальшь и любую неискренность. Всегда находил в себе силы говорить то, что думал в данный момент, даже если с ним никто не соглашался", - написал о Доренко вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Соболезнования в связи с кончиной журналиста выразил президент России Владимир Путин, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Из биографии

Сергей Леонидович Доренко родился 18 октября 1959 года в Керчи. С 1985 года работал на телевидении, в том числе в программе "Время", возглавлял Дирекцию информационных программ на ОРТ. В 2005 году стал автором и ведущим утренней программы "Разворот" на радиостанции "Эхо Москвы", с 2008 по 2013 год был главным редактором и ведущим программы "Подъем" "Русской службы новостей". В 2014 году возглавил радиостанцию "Говорит Москва". С 2012 года вел блог "Расстрига" на видеосервисе YouTube, одноименный популярный канал Доренко вел в мессенджере Telegram.