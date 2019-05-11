Эксперт: половина успеха в выздоровлении пациента зависит от медсестры

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Значимость сестринского дела в системе здравоохранения признается во всем мире, грамотная медсестра - это половина успеха в выздоровлении пациента. Об этом в Международный день медицинской сестры рассказала ТАСС заведующая кафедрой управления сестринской деятельностью и социальной работы первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Наталия Касимовская.

"Современная , развивается высокотехнологичная медицинская помощь, телемедицина, но роль медицинских сестер в оказании медицинской помощи все также остается актуальной, как и совершенствование ее качества. На каком бы высокотехнологичном оборудовании, какую бы сложную операцию не провел хирург, 50% выздоровления пациента зависит от качества ухода медсестер. Медицинская сестра сегодня - это тот работник, который ежедневно выполняет свой профессиональный долг, внося значительный вклад в сохранение здоровья и жизни пациентов", - отметила она.

В Минздраве РФ отмечают, что с развитием новой организационно-правовой модели специалиста со средним медицинским образованием, также расширяются и функции медицинский сестры. "Происходит пересмотр профессиональных ролей и совокупности умений; расширение функций сестринского персонала в лечебно-диагностическом процессе, в проведении профилактических мероприятий, медицинской реабилитации и оказании паллиативной помощи. Специалисты в области сестринского дела приобретают все больший вес в системе здравоохранения", - сообщили в министерстве на запрос ТАСС.

По словам Касимовской, прошедшие реформы в системе здравоохранения предъявляют новые требования к специалистам при подготовке кадров. Современная медсестра должна владеть знаниями и навыками работы с передовыми технологиями, при этом сохраняя функции высококвалифицированного сестринского ухода. Однако, если за рубежом существуют университеты, реализующий программы бакалавриата и магистратуры для медсестер, то в регионах России наблюдается тенденция по отказу подготовки бакалавров, а магистратура в стране находится на стадии становления. Касимовская считает, что высшим учебным заведениям следует в магистратуре открыть направление "Управление сестринской деятельностью" для обеспечения отрасли здравоохранения организаторами сестринского дела, развития научных направлений и подготовки научно-педагогических кадров по данному профилю.

"При этом проблема дефицита медсестер у нас до сих пор актуальна, современная молодежь неохотно идет в профессию. Для привлечения молодых кадров, в первую очередь, необходимо предложить возможности карьерного развития, на которые они ориентируются. В данном случае, это социальная проблема, требующая помощи государства", - считает эксперт.

По данным Минздрава, по состоянию на 1 января 2019 года в России работает более 870 тыс. медсестер, в Москве - почти 64 тыс. Дефицит среднего медицинского персонала в стране составляет более 133 тыс. человек. При этом средняя заработная плата в столице почти в два раза больше, чем в регионах - около 75 тыс. и 38 тыс. соответственно, сообщили ТАСС в министерстве.