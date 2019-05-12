В МВД считают, что дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к росту ДТП

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к увеличению дорожно-транспортных происшествий в России. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ, отвечая на соответствующий запрос ТАСС. Ранее со ссылкой на пресс-службу Росстандарта сообщалось , что национальный ГОСТ, разрешающий устанавливать в городах дорожные знаки уменьшенного размера, с 1 мая начинает действовать в России.

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"Учитывая, что данный предварительный национальный стандарт не включен в перечень документов по стандартизации, обязательное применение которых обеспечивает безопасность дорожного движения при его организации на территории РФ, полагаем, что его применение на добровольной основе может повлечь риски возникновения дорожно-транспортных происшествий", - говорится в сообщении.

Также в министерстве подчеркнули, что сейчас информация о каком-либо стандарте, который должен был вступить в силу с 1 мая этого года и позволял устанавливать дорожные знаки уменьшенного размера, на официальном сайте Росстандарта отсутствует. "На указанном сайте имеется ссылка о действующем статусе предварительного национального стандарта, в котором содержится информация об уменьшенных типоразмерах дорожных знаков", - сказали в пресс-центре.

Вместе с тем, по данным МВД, отдельные нормы данного предварительного национального стандарта противоречат другим в области организации и безопасности дорожного движения, ПДД, а также Конвенции о дорожных знаках и сигналах, которую Россия ратифицировала.

В качестве эксперимента знаки нового формата установили в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Владимире и Калининграде. Ранее стандартный знак был 60х60 см, самый маленький - 50х50 см. По новому ГОСТу появятся знаки размером 40х40 см и даже 35х35 см. Новые знаки предназначены для нескоростной улично-дорожной сети, центральных районов города, кварталов исторической застройки. В Росстандарте считают, что их установка должна, в частности, улучшить внешний облик улиц.