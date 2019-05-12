Специалисты Центра по примирению в Сирии раздали 2 тонны продуктов в пригороде Дамаска

МИСРАБА /Сирия/, 12 мая. /ТАСС/. Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили более 2 т гуманитарной помощи в Мисрабу - пригород Дамаска, сообщил журналистам представитель Центра Александр Макаренко.

"Руководством Центра было принято решение по выдаче продовольственных наборов, включающих в себя рис, муку, сахар и консервы мясные, наиболее нуждающимся жителям данного населенного пункта", - пояснил он.

Инвалидам и женщинам с грудными детьми продукты выдавались без очереди.

Глава администрации Мисрабы Аднан Абдель Хани поблагодарил Россию за помощь и выразил надежду, что это не последняя подобная акция. В пригороде уже восстановили несколько больниц и детскую поликлинику, власти помогают в восстановлении жилья.

"Но ситуация с продуктами пока очень сложная. Крайне нуждаются в такой помощи около 500 человек. Многие живут бедно, сегодня они и получают продукты", - уточнил глава администрации.

В Центре планируют в ближайшее время провести еще несколько гуманитарных акций в пригороде Дамаска.