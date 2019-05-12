РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 мая. /ТАСС/. Власти Ростовской области окажут помощь семьям погибших и пострадавших при взрыве газа в жилом многоквартирном доме в поселке Чистоозерный Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в Twitter в воскресенье.

Опять газ и вновь трагедия. Два погибших, в том числе ребёнок. Конечно, окажем необходимую помощь семьям погибших и пострадавших. И в причинах случившегося досконально разберёмся. Но как же тяжело терять людей! — Василий Голубев (@golubev_vu) 12 мая 2019 г.

"Опять газ и вновь трагедия. Двое погибших, в том числе ребенок. Конечно, окажем необходимую помощь семьям погибших и пострадавших. И в причинах случившегося досконально разберемся <...>", - написал Голубев. Спасатели извлекли тело мужчины из-под завалов Спасатели извлекли тело погибшего мужчины, находившееся под завалами дома в поселке Чистоозерный Каменского района Ростовской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.