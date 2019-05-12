РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 мая. /ТАСС/. Власти Ростовской области окажут помощь семьям погибших и пострадавших при взрыве газа в жилом многоквартирном доме в поселке Чистоозерный Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в Twitter в воскресенье.
Опять газ и вновь трагедия. Два погибших, в том числе ребёнок. Конечно, окажем необходимую помощь семьям погибших и пострадавших. И в причинах случившегося досконально разберёмся. Но как же тяжело терять людей!— Василий Голубев (@golubev_vu) 12 мая 2019 г.
"Опять газ и вновь трагедия. Двое погибших, в том числе ребенок. Конечно, окажем необходимую помощь семьям погибших и пострадавших. И в причинах случившегося досконально разберемся <...>", - написал Голубев.
Спасатели извлекли тело мужчины из-под завалов
Спасатели извлекли тело погибшего мужчины, находившееся под завалами дома в поселке Чистоозерный Каменского района Ростовской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
"Извлекли тело погибшего, который находился под завалами", - сказал собеседник агентства, уточнив, что под завалами больше никого нет.
Сообщение о взрыве бытового газа в двухэтажном доме на улице Ленина в поселке Чистоозерный поступило в 00:30 мск воскресенья. Обрушилась кровля здания на площади 50 кв. м, повреждены семь квартир, в том числе три разрушены. Дом отключен от коммуникаций. По последним данным МЧС, погибли два человека, в том числе ребенок. Пострадали двое, в том числе в тяжелом состоянии госпитализирована пожилая женщина. Всего спасено и эвакуировано 16 человек.