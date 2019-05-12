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Власти Ростовской области окажут помощь семьям погибших и пострадавших при взрыве газа

Глава региона Василий Голубев пообещал досконально разобраться в причинах происшествия

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 мая. /ТАСС/. Власти Ростовской области окажут помощь семьям погибших и пострадавших при взрыве газа в жилом многоквартирном доме в поселке Чистоозерный Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в Twitter в воскресенье.

"Опять газ и вновь трагедия. Двое погибших, в том числе ребенок. Конечно, окажем необходимую помощь семьям погибших и пострадавших. И в причинах случившегося досконально разберемся <...>", - написал Голубев.

Спасатели извлекли тело мужчины из-под завалов

Спасатели извлекли тело погибшего мужчины, находившееся под завалами дома в поселке Чистоозерный Каменского района Ростовской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

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"Извлекли тело погибшего, который находился под завалами", - сказал собеседник агентства, уточнив, что под завалами больше никого нет.

Сообщение о взрыве бытового газа в двухэтажном доме на улице Ленина в поселке Чистоозерный поступило в 00:30 мск воскресенья. Обрушилась кровля здания на площади 50 кв. м, повреждены семь квартир, в том числе три разрушены. Дом отключен от коммуникаций. По последним данным МЧС, погибли два человека, в том числе ребенок. Пострадали двое, в том числе в тяжелом состоянии госпитализирована пожилая женщина. Всего спасено и эвакуировано 16 человек.

Теги
Голубев, Василий ЮрьевичРоссияРостовская область
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