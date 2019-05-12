Парижское архитектурное бюро представило проект новой крыши собора Парижской Богоматери

Проект получил название Palingenesis, что с греческого означает "возрождение", "регенерация". "Он направлен на то, чтобы соединить каменный неф с растительными элементами", отмечают архитекторы.

Для того, чтобы избежать парникового эффекта, архитекторы предлагают выполнить стеклянное покрытие в виде пластин, которые будут открываться и создавать таким образом систему вентиляции.

Согласно проекту, над собором должен быть установлен стеклянный каркас, "состоящий из углерода, водорода, азота и кислорода, который поглощает свет и превращает его в энергию". "Эта энергия будет распределяться по всему собору", - указывается на сайте бюро.

"Идея состоит в том, чтобы использовать крышу для превращения собора Нотр-Дам в здание с позитивной энергией, которое производит больше энергии, чем потребляет", - говорится в сообщении компании, опубликованном на ее сайте .

В основе проекта - создание на крыше сада и огорода, который ежегодно будет приносить до 21 т фруктов и овощей. Предполагается, что за участком будут ухаживать волонтеры и представители неправительственных организаций. По словам архитекторов, на площади у собора можно было бы еженедельно проводить рынок, на котором любой желающий смог бы купить овощи, выращенные на крыше собора Парижской Богоматери, а также раздавать их обездоленным.

На новый шпиль архитекторы предлагают установить медного петуха, найденного среди обломков после пожара 15 апреля.

Законопроект о восстановлении собора

В ночь на субботу депутаты Национального собрания Франции (нижняя палата парламента) одобрили законопроект о восстановлении собора Парижской Богоматери. Проект закона предусматривает возможность отмены на основе ордонансов (президентских и правительственных декретов) целого ряда существующих законодательных правил и ограничений, относящихся к сфере строительных и реставрационных работ. Такое право, как уточняет агентство AFP, государство получит через два года после вступления закона в силу. В частности, речь идет о возможном отказе от проведения тендеров по госзаказам, нарушения правил охраны окружающей среды, ряда реставрационных норм, законов о защите национального культурного наследия, правил обязательного предварительного проведения контроля места стройки археологами.

Так, предусматривается, что вместо проведения тендеров и отбора фирм государство в шестимесячный срок создаст собственную структуру, которая будет "осуществлять ведение работ, их координацию, проведение разработок и исследований, осуществление мер по защите памятника и его реставрации". При этом в этой структуре будет сформирован научный комитет, состав которого будет определен соответствующим декретом. Как заверил, выступая перед депутатами министр культуры Франции Франк Риестер, к деятельности данной госструктуры будут привлечены также французская мэрия и управление дел парижского епископа.

Разрушительный пожар

Пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля, огонь удалось полностью потушить лишь утром следующего дня. По предварительным данным, возгорание произошло в районе шпиля собора по не выясненным до сих пор причинам. Огонь полностью уничтожил деревянную крышу и шпиль, который упал на каменный свод и пробил его в трех местах. Часть шпиля догорала уже на полу собора.

В настоящее время над поврежденной частью свода создан брезентовый навес, защищающий собор от дождей, необычайно сильных этой весной. По данным экспертов, влага представляет особую опасность для здания. Не исключается, что то, что во время пожара собор в течение почти двух суток поливали водой, может привести в дальнейшем к повреждению его стен и других структур после их просыхания.