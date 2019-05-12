Российский школьник стал абсолютным победителем азиатской физической олимпиады

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Ученик московской школы Григорий Бобков стал абсолютным победителем на XX Азиатской физической олимпиаде, которая проходила с 5 по 12 мая в Аделаиде (Австралия). Всего российская сборная завоевала две золотые, четыре серебряные и одну бронзовую медали, сообщила в воскресенье пресс-служба Минпросвещения РФ.

Россию на соревновании представляла команда из восьми призеров и победителей заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. "Сборная команда российских школьников завоевала две золотые, четыре серебряные и одну бронзовую медали на завершившейся Азиатской физической олимпиаде (APhO). Абсолютным победителем олимпиады стал школьник из Москвы Григорий Бобков", - говорится в сообщении.

11-классник Григорий Бобков взял золотую медаль и абсолютное первое место с результатом 33,4 балла из 50 возможных. Также золотую медаль получил москвич Алексей Шишкин. Владимир Малиновский и Андрей Парфенов из Москвы, Владислав Поляков из Санкт-Петербурга и Елисей Судаков из Вологды завоевали серебряные медали, бронзовая медаль у Ирины Ляликовой из Московской области.

Сопровождали школьников руководители команды, тренеры сборной Российской Федерации по физике, научные сотрудники Московского физико-технического института.

По словам министра просвещения Ольги Васильевой, ученики в очередной раз продемонстрировали высокий уровень подготовки российской школы, дав "великолепный старт сезону международных олимпиад". "За результатами и победами каждого участника стоит гигантский подготовительный труд учителя, и отдельные слова благодарности хочу выразить тренерам и наставникам молодых талантов, под чьим чутким руководством команда продолжит подготовку и выступления", - приводятся в сообщении слова министра.

По результатам олимпиады будет сформирована сборная России на Международную физическую олимпиаду, которая пройдет в Израиле с 7 по 15 июля.