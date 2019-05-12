Гендиректор радиостанции "Говорит Москва" рассказал, что Доренко знал о своем диагнозе

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Главный редактор радиостанции "Говорит Москва", журналист Сергей Доренко знал о своем диагнозе. Об этом корреспонденту ТАСС в воскресенье сообщил генеральный директор радиостанции Владимир Мамонтов.

"По моим сведениям, Сергей знал, что у него аневризма, знал о своем диагнозе", - сказал собеседник ТАСС. Он затруднился ответить, какие меры предпринимал журналист для поддержания здоровья и лечения, но отметил, что Доренко, зная о диагнозе, продолжал жить полной жизнью.

Доренко умер 9 мая в возрасте 59 лет за рулем своего мотоцикла в центре Москвы. Как сообщила радиостанция "Говорит Москва", причиной смерти журналиста стал разрыв аорты.

Прощание, запланированное на 12 мая, было отменено из-за запрета полиции выдать тело вдове. Как сообщила радиостанция, документ, подписанный заместителем начальника следственной части Следственного управления Управления внутренних дел по Центральному округу Москвы, поступил во второй судебный морг ночью.