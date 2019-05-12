{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Гендиректор радиостанции "Говорит Москва" рассказал, что Доренко знал о своем диагнозе

Владимир Мамонтов сообщил, что журналист знал, что у него аневризма. При этом Мамонтов затруднился ответить, какие меры предпринимал Доренко для поддержания здоровья

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Главный редактор радиостанции "Говорит Москва", журналист Сергей Доренко знал о своем диагнозе. Об этом корреспонденту ТАСС в воскресенье сообщил генеральный директор радиостанции Владимир Мамонтов.

На эту тему
Биография Сергея Доренко

"По моим сведениям, Сергей знал, что у него аневризма, знал о своем диагнозе", - сказал собеседник ТАСС. Он затруднился ответить, какие меры предпринимал журналист для поддержания здоровья и лечения, но отметил, что Доренко, зная о диагнозе, продолжал жить полной жизнью.

Доренко умер 9 мая в возрасте 59 лет за рулем своего мотоцикла в центре Москвы. Как сообщила радиостанция "Говорит Москва", причиной смерти журналиста стал разрыв аорты.

Прощание, запланированное на 12 мая, было отменено из-за запрета полиции выдать тело вдове. Как сообщила радиостанция, документ, подписанный заместителем начальника следственной части Следственного управления Управления внутренних дел по Центральному округу Москвы, поступил во второй судебный морг ночью.

На эту тему
"Заставлял верить других в свое слово". Коллеги Доренко скорбят в связи с его смертью

В нем содержится распоряжение не выдавать тело "в связи с необходимостью повторной судебно-медицинской экспертизы". Данное решение было принято на основании заявления дочерей Сергея Доренко от первого брака Ксении и Екатерины, которые утверждают, что журналист мог быть отравлен.

В беседе с корреспондентом ТАСС Мамонтов отметил, что экспертиза обычно занимает около трех недель. "Сейчас все делается для того, чтобы срок сократить", - сказал он.

Теги
Россия
Дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания с журналистом
Екатерина сообщила также, что Сергей Доренко никогда не жаловался на здоровье, а его смерть шокировала всех
Читать полностью