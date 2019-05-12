Дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания с журналистом

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина в воскресенье извинились за отмену церемонии прощания со своим отцом. К ритуальному залу на Троекуровском кладбище, по оценке корреспондента ТАСС, пришли около 200 человек, в том числе друзья, поклонники радиоведущего, а также его дети.

"У нас была договоренность [со следствием], что они успеют в срок [провести экспертизу], поэтому мы приехали, для нас это такой же шок, такое же горе, - сказала ТАСС дочь Доренко Екатерина. - Здесь люди, которые пришли, небезразличные к отцу, к его жизни, к его творчеству: его коллеги, одноклассники, однокурсники, просто люди, которые его помнят, любят. Да, это целая эпоха. Мы не виноваты в переносе прощания".

Екатерина также обратилась к собравшимся поклонникам и принесла извинения за отмену церемонии. "Мы приносим свои извинения, мы не виноваты в отмене, - сказала она собравшимся. - Мы не могли повлиять на следственные действия".