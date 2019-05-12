В России изменились правила получения детских пособий

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка вступил в силу 12 мая. Об этом сообщается в тексте закона, подписанного президентом России Владимиром Путиным 1 мая 2019 года.

"Федеральный закон от 1 мая 2019 года N 92-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей". Дата подписания 1 мая 2019 года. Опубликован 6 мая 2019 года. Вступает в силу 12 мая 2019 года", - говорится в документе.

Согласно закону, заявления на пособия теперь можно подавать в любом городе, а не только по месту постоянной регистрации. Для подачи заявления на пособие не нужна и временная прописка.