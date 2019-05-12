В Гонконге отмечают день рождения Будды

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 12 мая. /Корр. ТАСС Александр Зюзин/. Ритуальные торжества в честь дня рождения основателя буддизма Сиддхартхи Гаутамы проводятся в воскресенье в Гонконге. Этот праздник выпадает в восьмой день четвертого месяца по лунному календарю. Согласно буддийскому летоисчислению, Будда пришел в наш мир 2563 года назад.

В храмах, украшенных гирляндами из цветов и фонариками, проходят торжественные церемонии. Верующие приносят к алтарю подношения - фрукты и цветы, воскуривают благовония и читают молитвы. Они также участвуют в древнем обряде омовения статуэток Будды ароматной водой или чаем. Это связано с легендой о том, как новорожденного принца Гаутаму купали девять небесных драконов, омовение - также символический акт очищения кармы.

Главное место торжеств - монастырь По Лин на острове Лантау. Там также находится самая высокая в мире 34-метровая бронзовая статуя сидящего Будды Шакьямуни под открытым небом.

Чтобы подняться к священному изваянию, необходимо преодолеть 268 ступенек. Верующие не забывают пройтись и по "тропе мудрости", вдоль которой установлены 38 деревянных стел с древними буддийскими сутрами.