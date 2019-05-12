В Болгарии почтили память жертв османского террора 1876 года

СОФИЯ, 12 мая. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Литийное шествие-поклонение прошло в воскресенье в селе Батак в Болгарии, где в 1876 году были уничтожены около 5 тыс. мужчин, женщин и детей. Участники шествия возложили венки и цветы ко всем памятным местам, связанным с трагической датой, отдельную остановку они сделали у исторической церкви "Святая Неделя" (Святое Воскресенье), где 143 года назад были уничтожены более 2 тыс. человек, в том числе женщины и дети. В апреле 2011 года жертвы османского террора были канонизированы Болгарской православной церковью.

143 год назад, 20 апреля по старому стилю (1 мая по современному календарю), в городе Копривштица началось Апрельское восстание. Боевые действия против османских властей охватили 95 болгарских городов и сел, однако местное население реальной поддержки повстанцам практически не оказало. И в течение всего двух недель власти сломили сопротивление разрозненных и малочисленных отрядов восставших. Большинство из них погибли в боях, были казнены или отправлены в тюрьмы.

В стране была развернута масштабная карательная операция. Уже 30 апреля Батак, являвшийся своеобразным революционным центром, был окружен восьмитысячным турецким войском. Противостояние продолжалось пять суток. В неравных боях погибли, были заживо сожжены или зарезаны османцами 5 тыс. мужчин, женщин и детей, в том числе 2 тыс. человек, которые прятались в церкви.

Жестокость, с которой было подавлено Апрельское восстание, привлекла внимание демократической европейской общественности к проблемам Болгарии и выдвинула проблему национального освобождения страны на передний план в отношениях между великими державами и Турцией. В результате событий 1876 года стало выступление Российской империи в защиту болгарского народа, приведшее к Русско-турецкой войне 1877-1878 годов, после победы в которой болгарское государство было восстановлено.