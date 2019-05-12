Первый канал не знает о просьбе засекретить результаты расследования по шоу "Голос. Дети"

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Первый канал не знает о якобы просьбе бизнесмена Яна Абрамова к голландской компании Talpa - держателю франшизы шоу "Голос" - засекретить результаты расследования по итогам голосования в финале конкурса-шоу "Голос. Дети", в котором победила его дочь Микелла. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе телеканала.

Дочь певицы Алсу, 10-летняя Микелла Абрамова, победила в "Голос. Дети" по итогам зрительского голосования. В пресс-службе Первого канала сообщили, что оператором голосования были отмечены некоторые аномальности. Для расследования ситуации была привлечена международная компания Group-IB, проверка может занять до одного месяца. Ранее в СМИ появилась информация, что супруг Алсу, бизнесмен Ян Абрамов, обратился в компанию Talpa с просьбой засекретить итоги расследования.

"Мы ничего не можем сказать об этом, поскольку не владеем информацией. Мы продолжаем консультации с Talpa и держим их в курсе хода проверки. Уверены, что все заинтересованы в честности и прозрачности проекта "Голос", - сказали ТАСС в пресс-службе.

Финал проекта транслировался вечером 26 апреля в прямом эфире Первого канала. За Микеллу Абрамову, наставником которой была Светлана Лобода, проголосовали 56,5% телезрителей. За титул победителя сезона боролись еще двое участников: подопечный Валерия Меладзе Ержан Максим и Валерий Кузаков, которого обучала Пелагея.