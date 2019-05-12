Александра Емельяненко задержали за распитие алкоголя в общественном месте

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Полицейские задержали в Москве бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за распитие алкогольных напитков в общественном месте. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье источник в правоохранительных органах.

"На улице Восточной за распитие алкоголя в общественном месте задержан Александр Емельяненко", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного ГУ МВД РФ корреспонденту ТАСС подтвердили факт задержания, не уточнив фамилию задержанного. По данным полиции, около дома 2, корпус 2 по Восточной улице был задержан гражданин, который нарушал общественный порядок и распивал спиртные напитки. "Мужчина доставлен в полицию, на него составлен административный протокол", - добавили в главке.

Ранее Емельяненко был лишен на полтора года водительских прав за езду в нетрезвом виде в Кисловодске. Он также был арестован на 10 суток по ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции").