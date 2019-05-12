AFP: в Париже радикальные экологи вылили на ступени Трокадеро 300 л бутафорской крови

ПАРИЖ, 12 мая. /ТАСС/. Экологические активисты провели в Париже акцию, призванную напомнить властям о необходимости принятия мер для сохранения биоразнообразия. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).

Акция организована экологическим движением "Восстание против вымирания" (Extinction Rebellion), ведущим борьбу против изменения климата. Десятки ее активистов, одетых во все черное, вышли в воскресенье на площадь Трокадеро с призывом к властям не допустить исчезновения редких видов животных и растений. Несколько участников движения держали в руках плакат, на котором было написано: "Остановите вымирание!".

После нескольких минут молчаливого протеста у стен дворца Шайо активисты направились к ступеням Трокадеро, на которые разлили около 300 л бутафорской крови.