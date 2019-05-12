AFP: в Париже радикальные экологи вылили на ступени Трокадеро 300 л бутафорской крови

ПАРИЖ, 12 мая. /ТАСС/. Экологические активисты провели в Париже акцию, призванную напомнить властям о необходимости принятия мер для сохранения биоразнообразия. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).
DIRECT - Le Trocadéro recouvert de faux sang pour alerter sur l'extinction de masse pic.twitter.com/RhEDt5VXxb— Yahoo Actualités (@YahooActuFR) 12 May 2019
Акция организована экологическим движением "Восстание против вымирания" (Extinction Rebellion), ведущим борьбу против изменения климата. Десятки ее активистов, одетых во все черное, вышли в воскресенье на площадь Трокадеро с призывом к властям не допустить исчезновения редких видов животных и растений. Несколько участников движения держали в руках плакат, на котором было написано: "Остановите вымирание!".
После нескольких минут молчаливого протеста у стен дворца Шайо активисты направились к ступеням Трокадеро, на которые разлили около 300 л бутафорской крови.
#EnDirect | Une action d’Extinction Rébellion contre «l'anéantissement du monde vivant» à #Paris— Sputnik France (@sputnik_fr) 12 May 2019
➡️ https://t.co/FkQt0k42KW
➡️ https://t.co/3ARO0Mu2kJ pic.twitter.com/Wn2YoGODt3
Согласно обнародованному в Париже 6 мая документу Межправительственной научно-политической платформы по биоразнообразию и экологическим системам (IPBES), 1 млн видов животных и растений на Земле находится под угрозой исчезновения, при этом главную роль в этом играет человек. По данным экспертов, три четверти территории суши и две трети морской среды за последние годы подверглись значительным изменениям за счет деятельности человека.
Документ был утвержден по итогам заседания платформы в штаб-квартире ЮНЕСКО во Франции. Он представляет собой 40-страничную выжимку для политических лидеров, составленную на основе масштабного доклада из 1,8 тыс. страниц, над которым на протяжении трех лет трудились 145 ученых из 50 стран.