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В Нижнем Новгороде оштрафовали продавца георгиевских лент в упаковке со свастикой

Товар конфисковали

ТАСС, 12 мая. Суд в Нижнем Новгороде оштрафовал на 3 тыс. рублей индивидуального предпринимателя, который продавал георгиевские ленты в упаковке, на которой была изображена свастика. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД по региону.

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Ранее сообщалось, что полиция начала проверку по факту продажи георгиевских лент со свастикой.

"В ходе проверки сообщения о реализации в областном центре товаров с запрещенной символикой сотрудники ГУ МВД России по Нижегородской области установили точку продажи, продукция с запрещенными элементами была изъята из магазина. По факту нарушения в отношении владельца торговой точки был составлен административный протокол по ч. 2 ст. 20.3 КоАП РФ ("Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики"). Решением суда предпринимателю назначено наказание в виде штрафа в сумме 3 тыс. рублей", - отметили в пресс-службе ведомства.

По решению суда товар был конфискован.

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