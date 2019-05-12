В Нижнем Новгороде оштрафовали продавца георгиевских лент в упаковке со свастикой

ТАСС, 12 мая. Суд в Нижнем Новгороде оштрафовал на 3 тыс. рублей индивидуального предпринимателя, который продавал георгиевские ленты в упаковке, на которой была изображена свастика. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Ранее сообщалось, что полиция начала проверку по факту продажи георгиевских лент со свастикой.

"В ходе проверки сообщения о реализации в областном центре товаров с запрещенной символикой сотрудники ГУ МВД России по Нижегородской области установили точку продажи, продукция с запрещенными элементами была изъята из магазина. По факту нарушения в отношении владельца торговой точки был составлен административный протокол по ч. 2 ст. 20.3 КоАП РФ ("Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики"). Решением суда предпринимателю назначено наказание в виде штрафа в сумме 3 тыс. рублей", - отметили в пресс-службе ведомства.

По решению суда товар был конфискован.