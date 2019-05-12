В Кавказском заповеднике и нацпарке "Алания" подготовят к выпуску пять детенышей леопарда

СОЧИ, 12 мая. /ТАСС/. Сочинский Центр разведения и реабилитации переднеазиатского леопарда на Кавказе готовит к выпуску в 2020 году в Кавказский заповедник и национальный парк "Алания" пять детенышей этого вида. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС директор регионального отделения "Российский Кавказ" Всемирного фонда дикой природы (WWF) Валерий Шмунк в Сочи в день 95-летия Кавказского государственного биосферного заповедника.

"Пять животных готовятся молодых [к выпуску в дикую природу]. Мы надеемся, что все животные успешно пройдут тренинги, успешно подтвердят свою готовность к жизни в дикой природе, охоте, к избеганию людей, домашних животных и будут выпущены. Будет, скорее всего, два места выпуска. Это Кавказский заповедник и нацпарк "Алания", - сказал Шмунк, уточнив, что трех животных предполагается выпустить в Северной Осетии в нацпарке "Алания", а двух - в Кавказском заповеднике.

В настоящее время в дикой природе на Северном Кавказе обитают три переднеазиатских леопарда: самцы Ахун и Артек на территории Кавказского заповедника и самка Волна - в национальном парке "Алания" в Ирафском районе Северной Осетии. Один из выпущенных в июле 2016 года в Кавказский заповедник самцов по кличке Килли погиб в Абхазии в начале февраля. Второй самец Эльбрус пропал из виду в дикой природе Южной Осетии, это произошло также в начале февраля.

До середины XX века леопард был широко распространен на Кавказе и занимал практически все горные территории. Однако к 1950-м годам его численность резко сократилась, во многих районах животное было полностью уничтожено по вине человека.

В 2005 году специалисты WWF России и Российской академии наук (РАН) разработали программу восстановления популяции леопарда на Кавказе. В 2007 году ее утвердили на уровне правительства России, с 2009 года ее поддерживает президент России Владимир Путин. Программа по восстановлению переднеазиатского леопарда на Кавказе реализует Минприроды России при участии Сочинского нацпарка, Кавказского заповедника, WWF, Института проблем экологии и эволюции им. Северцова РАН, Московского зоопарка, АНО "Центр природы Кавказа" при содействии Международного союза охраны природы и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов.