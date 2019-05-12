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В Москве прошел мотопробег в память о Сергее Доренко

В заезде приняли участие более 50 мотоциклистов
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Описание
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Байкеры почтили память журналиста Сергея Доренко в ходе состоявшегося мотопробега в Москве. Об этом сообщил один из организаторов акции Александр Катков в прямом эфире радиостанции "Говорит Москва" в воскресенье.

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"Прошло все очень организованно. Никаких происшествий у нас не было", - сказал Катков.

Он уточнил, что в пробеге участвовали чуть более 50 мотоциклистов. "Чтобы не создавать высокую загруженность на дороге, мы выезжали десятками с небольшим интервалом", - добавил он. Катков поблагодарил всех участников акции, а также сотрудников ГИБДД.

Заезд мотоциклистов в память о Сергее Доренко стартовал от редакции "Говорит Москва" в 14:00.

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