В Москве прошел мотопробег в память о Сергее Доренко

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Байкеры почтили память журналиста Сергея Доренко в ходе состоявшегося мотопробега в Москве. Об этом сообщил один из организаторов акции Александр Катков в прямом эфире радиостанции " Говорит Москва " в воскресенье.

"Прошло все очень организованно. Никаких происшествий у нас не было", - сказал Катков.

Он уточнил, что в пробеге участвовали чуть более 50 мотоциклистов. "Чтобы не создавать высокую загруженность на дороге, мы выезжали десятками с небольшим интервалом", - добавил он. Катков поблагодарил всех участников акции, а также сотрудников ГИБДД.

Заезд мотоциклистов в память о Сергее Доренко стартовал от редакции "Говорит Москва" в 14:00.