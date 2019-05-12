Приказ о нормативах сброса в Байкал прошел общественные слушания

СОЧИ, 12 мая. /ТАСС/. Минприроды РФ ведет активную совместную работу с общественными организациями, пытаясь найти компромисс между наукой и технологиями в работе над приказом по изменению экологических нормативов для стоков очистных сооружений на Байкальской природной территории. Об этом рассказал в воскресенье ТАСС директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и Байкальской природной территории Минприроды РФ Иван Шмаков.

"Закон прошел общественные слушания, мы получили замечания от федеральных органов исполнительной власти. Мы сейчас проводим совместную работу, в том числе с общественными организациями, которые находятся на озере Байкал. Пытаемся найти компромисс между наукой и технологией и планами по реализации федерального проекта по сохранению озера Байкал. У нас идет активная работа именно по всем этим направлениям", - сообщил Шмаков.

Вопрос снижения требований нормативов по качеству очищенных стоков был инициирован Минприроды РФ. Это вызвано необходимостью установки очистных сооружений, строительство которых на сегодняшний день затруднено из-за технологий, отвечающих требованиям приказа министерства.

Озеро Байкал, внесенное в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году, является самым глубоким озером в мире и крупнейшим резервуаром пресной воды (до 20% мировых запасов). Это один из самых крупных объектов всемирного природного наследия. При этом особую ценность представляет собой не только сам водоем, но и его естественное окружение: леса и болота, богатая фауна и флора, необычные формы рельефа.