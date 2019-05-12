Горнолыжный сезон в Сочи завершился велосипедной гонкой "Мегалавина"

СОЧИ, 12 мая. /ТАСС/. Сочинский курорт "Горки Город" завершил горнолыжный сезон гонкой на велосипедах с массовым стартом под названием "Мегалавина". В ней приняли участие более 40 экстремалов, сообщила в воскресенье ТАСС PR-менеджер курорта Марина Литвинчук.

"Велосипедисты преодолели дистанцию более 5 км по смешанной трассе: стартовав на высоте 2,2 тыс. м на снежном склоне, они финишировали на зеленой траве на высоте 960 м. В гонке принял участие 41 спортсмен; к сожалению, многие не поехали из-за дождя. Самому возрастному велосипедисту 63 года, самому младшему - 12 лет, он прошел трассу в сопровождении тренера. Рекорд нынешней гонки - 9 минут 45 секунд, в прошлом году самый быстрый спуск был за 7 минут. В этом году было много падений, так как большая зона спуска была еще в снегу, что затрудняло развитие скорости", - сказала Литвинчук.

Она подчеркнула, что "Горки Город" последним среди других горнолыжных курортов Красной Поляны Сочи завершил сезон зимнего катания." Это стало возможно благодаря расположению на курорте уникальных климатических зон, называемых цирками, где на высотах свыше 2 тыс. м отличный снежный покров сохраняется до середины мая. Теперь курорт начнет профилактику канатных дорог перед открытием летнего сезона, которое состоится 1 июня", - отметила Литвинчук.