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Источник: Александра Емельяненко оштрафовали за распитие алкоголя в общественном месте

Речь может идти о сумме от 500 до 1,5 тыс. рублей
Александр Емельяненко Александр Погожев/ТАСС
Описание
Александр Емельяненко
© Александр Погожев/ТАСС

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко оштрафован за распитие алкоголя в общественном месте в Москве. Об этом в воскресенье ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"На Емельяненко составлен протокол за административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ (потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом)", - сказал собеседник агентства.

Санкция по данной статье предусматривает штраф от 500 до 1,5 тыс. рублей.

Емельяненко был задержан около дома №2, корпус 2 по улице Восточная и доставлен в отделение за распитие спиртного в общественном месте. Ранее его лишили на полтора года водительских прав за езду в нетрезвом виде в Кисловодске. Он также был арестован на 10 суток по ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции").

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