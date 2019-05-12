Минприроды собирает статистику по несчастным случаям и гибели инспекторов ООПТ

СОЧИ, 12 мая. /ТАСС/. Минприроды прорабатывает вопрос страхования жизни для государственных инспекторов, работающих на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), собирая статистику по несчастным случаям и гибели сотрудников. Об этом рассказал в воскресенье ТАСС директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и Байкальской природной территории Иван Шмаков.

"Сейчас у нас проводится работа, в том числе с федеральными органами исполнительной власти. Мы собираем сейчас статистику по несчастным случаям, по фактам гибели сотрудников на территориях. После того, как у нас будет полная информация по этому вопросу, мы будем с ним выходить. Вернее, мы уже вышли и по замечаниям отрабатываем, в том числе и собираем статистику. Этот вопрос у нас стоит на повестке дня, мы от него отказываться не собираемся. Нам необходимо обеспечить страхование жизни наших инспекторов", - сообщил Шмаков в Сочи в день 95-летия Кавказского государственного биосферного заповедника.

Ранее сообщалось, что Минприроды планирует изменения законодательства в вопросе страхования жизни для государственных инспекторов, работающих на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), сделав его обязательным и за счет бюджета.